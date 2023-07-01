Nurcihan Ekinci Avrupa ikincisi!

Nurcihan Ekinci, Avrupa Para Tekvando Open Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Nurcihan Ekinci Avrupa ikincisi!

Para Tekvando milli sporcusu Nurcihan Ekinci, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'yi temsilen Avrupa Tekvando Federasyonu tarafından Fransa'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'na katılan Bitlisli sporcu, 47 kilo K44 kategorisinde gümüş madalya kazandı. Daha öncesinde katıldığı birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada başarılar elde eden Ekinci, başarı zincirine bir halka daha ekledi. Ekinci, bu başarısıyla 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya da hak kazandı.

Milli sporcu Nurcihan Ekinci'nin başarısıyla gurur duyduklarını belirten Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, sporcuya tebriklerini, antrenörü Sezer Öztürk'e ise katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Para tekvandoda başarı elde etmenin kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu dile getiren Ak, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya da hak kazanan Ekinci'ye başarılarının devamını diledi. (İHA)

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