Milli Parklar bayramda doldu taştı: 9 günde 1,9 milyon misafir

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Mart-6 Nisan tarihlerini kapsayan bayram tatilinde doğayla buluşmak isteyenler, DKMP’nin sorumluluğundaki milli parklar ve tabiat parklarını tercih etti. Bu alanlar, ziyaretçilere dinlenme, eğlence ve boş zamanlarını değerlendirme fırsatı sunarken, 9 gün boyunca yoğun ilgi gördü ve ülke genelinde toplam 1 milyon 921 bin 91 kişiyi konuk etti.

Ziyaretçi sayısında Ormanya Tabiat Parkı 214 bin 269 kişiyle ilk sırayı alırken, Marmaris Milli Parkı 196 bin 941, Gaziantep Burç Tabiat Parkı ise 167 bin 376 ziyaretçiyle onu takip etti. Beyşehir Gölü Milli Parkı 150 bin 342, Beydağları Sahil Milli Parkı ise 90 bin 378 ziyaretçiyle dikkat çekti. Ayrıca, Akyokuş Tabiat Parkı 88 bin 460, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 73 bin 481, Şamlar Tabiat Parkı 60 bin 152, Munzur Vadisi Milli Parkı 47 bin 175 ve Turgut Özal Tabiat Parkı 33 bin 44 kişiyi ağırladı.

BAKAN YUMAKLI: “YENİ PROJELER YOLDA”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açıklamasında, bayram tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin Bakanlık bünyesindeki korunan alanlara büyük ilgi gösterdiğini vurguladı. Yumaklı, “Ülkemizin çoğu yerinde yağışlı hava etkili olsa da vatandaşlarımız Ramazan Bayramı’nda rotasını milli parklar ve tabiat parklarına çevirdi. Doğaseverleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Bakan Yumaklı, bu ilgiyi karşılamak için yeni projeler geliştirdiklerini belirterek, “677 korunan alanımızda 2024’te 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçiyle rekor kırmıştık. Yeni rekorlar için tanıtım merkezleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurları gibi projeleri hayata geçiriyoruz. Bu güzellikleri korurken, ziyaretçilerin en iyi şekilde faydalanmasını istiyoruz. Bize destek olan milletimize teşekkür ederim.” diye ekledi.