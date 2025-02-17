Milli parkta kurtlar havadan böyle görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Milli parkta kurtlar havadan böyle görüntülendi

Türkiye'nin önemli milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, karla kaplı ormanlarda kurtlar dronla görüntülendi.

Bakanlar Kurulu tarafından 1971'de "milli park" ilan edilen Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanı ile Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alıyor.

Ceviz, kavak, söğüt, çınar, asma, karaağaç ve çalı gibi bitki türleriyle kaplı vadi, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Munzur Vadisi Milli Parkı beyaza büründü. Doğal ortamlarında beslenmekte zorluk yaşayan 3 kurt, yiyecek ararken çıktıkları gezintide Tunceli Müzesi'nde görevli arkeolog ve dron pilotu Özgür Şahin tarafından görüntülendi. Kurtlar daha sonra tepeye çıkarak gözden kayboldu.

Karlı arazide kurtların görüntüsünü Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da sosyal medya hesabından paylaştı. Tekbıyıkoğlu, paylaşımında, "Anadolu'nun Horosan'ı Tunceli" ifadelerini kullandı.

Milli parkta kurtlar havadan böyle görüntülendi

Milli parkta kurtlar havadan böyle görüntülendi

Milli parkta kurtlar havadan böyle görüntülendi

Milli parkta kurtlar havadan böyle görüntülendi

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