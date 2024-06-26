Milli parkta yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı

Kaynak: İHA
Milli parkta yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, milli park sınırları içerisinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın 23 adet suç kaydı olduğu ve abisinin kimlik kartı ile yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Kuşadası ilçesi Milli Park içerisinde şüpheli bir şahsın çanta ile görülmesi üzerine yapılan araştırmada, Y.S. isimli şahsın 23 adet suç kaydının bulunduğu ve aranmakta olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelinin, abisinin kimlik bilgilerini kullanarak yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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