Milli parktaki ahşap otel alev alev yandı

Yılbaşı gecesinde tamamen dolu olan otelde, yangın sırasında herhangi bir müşteri bulunmadığı belirtildi.

YANGIN, OTELİN KALORİFER DAİRESİNDE BAŞLADI

Yangın, saat 20.00 sıralarında Aşağıçerçi köyündeki ekoturizm amaçlı işletilen 2 katlı ahşap otelin kalorifer dairesinde çıktı. Erhan ve Gülbahar Akbalık çiftinin işlettiği otelin çatısı ve 2. katı, alevlerin hızla yayılması sonucu tamamen yandı. Olayın bildirilmesiyle, itfaiye, 112 sağlık ve jandarma ekipleri, UMKE ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler bölgeye sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından, yangının ormana sıçramaması için iş makineleri otelin üst kısmında çukurlar kazdı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı, ancak 13 odası bulunan otelin 2. katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.

YANGIN SONRASI MÜŞTERİ BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

Yangının çıktığı günde, yılbaşı nedeniyle otelin tamamen dolu olduğu, ancak yangının olduğu gün otelde herhangi bir müşterinin bulunmadığı ifade edildi. Otelin işletmecisi Yaşar Yıldırım, yangını çocuklarının haber verdiğini belirterek, "İtfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti, can kaybı olmadı. Maddi hasarımız var ama önemli olan can kaybı olmamış olması" dedi.

ULUS KAYMAKAMI, YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, yangın hakkında bilgi almak üzere olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.