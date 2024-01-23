Millî Piyango Genel Müdürü yılbaşı ikramiyesini teyit etmedi

Türkiye’de kamu görevi yapan yetkililerin millete karşı büyük sorumlulukları vardır.

Bunlardan önemli bir tanesi de Millî Piyango İdaresi ve Genel Müdürü vekili ve Yönetim Kurulu Başkan vekili Ekrem Candan’dır.

Millî Piyango resmi web sitesinden özgeçmişini okuyunca şu bilgileri gördüm:

“9 Aralık 2022 tarihinde Bakanlık Makamı onayı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Muhasebat Kontrolörleri Başkanı olarak görev yapmaktayken 11 Eylül 2023 tarihinde Millî Piyango İdaresi Genel Müdür Vekili olarak göreve başlamıştır.

Kontrolör ve iç denetçi olarak Devlet Teşkilatı, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı, İç Kontrol, İç Denetim, Bütçe, Analitik Bütçe Uygulamaları, Sayıştay Kanunu, Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkı konularında Maliye Kursunda, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde, İçişleri Bakanlığı’nca mahalli idarelere yönelik olarak yürütülen AB Projesi kapsamında eğiticilik görevlerinde bulundu.”

31 Aralık 2023’te yapılan Millî Piyango çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye konusunda, “Kolombiya’ya çıktı” iddiaları yapıldı.

İşletmeci Demirören grubu tarafından da şu açıklama yapıldı:

“Kolombiya'ya değil İstanbul'da yaşayan 69 yaşındaki erkek bir Türk vatandaşına çıktı.”

Bu durumda iddialar konusundaki sorularıma yanıt verecek kariyere sahip sorumlu kişi diyerek Genel Müdür Ekrem Candan’la telefonla görüşmek istedim.

Özel kalemi aracılığı ile, “Sorularınızı yazılı olarak gönderin” yanıtı aldım.

Şu mesajı ve sorularımı yolladım:

Sayın Genel Müdürüm,

Keşke telefonuma siz dönüş yapsaydınız. Tanışmış olurduk. 54 yıllık meslek hayatımda tek bir kişiye haksızlık yapmadım.

Sorularım:

1- 31 Aralık gecesinden bu yana üye olmama rağmen online bağlanamıyorum. Sistem çöktü mü?

2- İnternette yapılan şirket açıklaması haberine göre 400 milyon lira Kolombiya'ya değil İstanbul'da yaşayan 69 yaşındaki erkek bir Türk vatandaşına çıkmış.

Bu haber doğru mu? Teyit ediyor musunuz?

3- Kamuoyunda Millî Piyango imajına büyük zarar veren ve "Demirören büyük ikramiyeleri kendi yakınlarına çıkarıyor" şeklinde iddialar idare tarafından detaylı şekilde araştırılıp kontrolu sağlanıyor mu?

4- Bu dedikodular 5 Temmuz 1939'da kurulan devletimizin en güvenli kurumunun şerefine ve imajına büyük darbe vurmaktadır. Bu konuda bana kamuoyuna iletmek için kurum olarak özel bir açıklama yaparak MP markasının korunması için köşe yazımda yer vermemi ister misiniz?

5- Millî Piyango Genel Müdürlüğü olarak her geçen gün kötülenen 85 yıllık markanın korunması için hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz?

Özgeçmişinden gelen sorumluluk ile sorularımıza yanıt vereceğini 17 gün bekledim ama tek bir kelime yanıt alamadım.

“69 yaşındaki erkek bir Türk vatandaşına çıktı” açıklamasında şu durum ortaya çıktı:

-Millî Piyango Genel Müdürü bu açıklamayı teyit etmedi.

Yoksa etmedi değil edemedi mi?

Millî Piyango Genel Müdürlüğü yasa ve mevzuata göre bu çekilişleri devlet adına denetlemekle sorumlu.

https://www.millipiyangoonline.com Demirören grubu tarafından kurulan resmî web sitesi.

Online olarak buradan Millî Piyango, Sayısal ve Süper Loto oynamak mümkün.

21 Ocak tarihli Süper Loto çekilişini de sadece bir kişi bilerek şu ikramiyeyi kazanmış!...

-207 milyon 314 bin 50 lira 30 kuruş…

Bu büyük ikramiyeyi hangi ilden, hangi ülkeden hangi ülke vatandaşı kazandı? Tek bir kelime açıklama yok resmî web sitesinde.

Bunu da sorsam genel müdür vekili Ekrem Candan’ın bu sorulara da yanıt vereceğini zannetmiyorum.

Bana kalkıp da sakın “ikramiye kazanan kişilerin kimliklerini açıklamak yasaktır” savunması yapmayın.

Genel Müdür Vekili Ekrem Candan bilin ki;

Yılbaşı ikramiyesini kazananın 69 yaşındaki erkek kişiyi teyit etmemeniz Kolombiya iddiasını ortadan kaldırmadı ve kariyerinize de hiç yakışmadı…

Değerli okurlarım,

-Osmanlı döneminde 1898'de Bulgar Piyangosu başladı.

-1887 yılı başlarında İzmir Islahhanesi'ne yardım ve hapishanede bir sanayihane inşası için, Defterdar Kadri Bey Padişahtan izin alarak bir piyango düzenler.

-Ziraat Bankası Piyangosu 1906 Mayıs 1908 Ocak tarihleri arasında yapıldı.

-Millî Piyango İdaresi ise 1939 yılında kuruldu.

1887’den bugüne; 137 yıllık, 1939’dan bu yana 85 yıllık piyango çekilişleri Ağustos 2019’dan bu yana Demirören grubu tarafından yapılıyor ve kamuoyunda giderek güven kaybediyor.