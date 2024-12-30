Milli piyangoda '‘korsan tezgah'’ sorunu: Bizim ekmeğimizi neden baltalıyorlar

Yılbaşına sayılı günler kala piyango bileti satışları sürerken ‘'korsan tezgah'’ sorunu dikkat çekti. Maliye Bakanlığına seslenen Milli Piyango satıcısı İsmail Koçak, “Ya korsana izin vermesinler ya da bizi de korsan yapsınlar. Boşuna vergi ödeyip odaya para ödemeyelim” dedi.

Milli Piyango tarafından 2025 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 600 milyon lira olarak açıklanmasıyla şansını denemek isteyenler bilet almaya başladı. Yılın son günlerine yaklaşılırken korsan bilet satışları, piyango bileti satıcılarını bezdirdi. İzmir’de piyango bileti satışında ‘korsan tezgah’ sorunu gündeme geldi.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuşan Milli Piyango satıcısı İsmail Koçak, korsan satıcılarla mücadele ederken yaşadıklarını anlattı ve Maliye Bakanlığına çağrı yaptı:

''BAZI ARKADAŞLAR, ‘BİZ SİZE EKMEK YEDİRMEYECEĞİZ’ DİYORLAR''

''3 yıldır bu işi yapıyorum. Resmi olarak yapıyorum bu işi. Odaya kayıtlıyız, vergimizi ödüyoruz. Korsan tezgâhlarla ilgili sorun var. Biz yazın da kışın da buranın soğuğunu çekiyoruz. Bizim gelir kaynağımız bu, başka bir gelirimiz yok. Ama yılbaşına son 10-15 gün kala korsanlar geliyor. Bu da bizim ekmeğimize mal oluyor. Bu çok ayıp bir şey. 10-15 gün için neden bizim ekmeğimizi bölüyorlar anlamış değiliz. Zorumuza gidiyor. Biz buranın soğuğunu çekiyoruz, yazın sıcağını çekiyoruz. Bunlara neden müsaade ediliyor? Bundan çok rahatsız oluyoruz. Bazı arkadaşlar, ‘Biz size ekmek yedirmeyeceğiz. Biz 40 yıldır buradaydık, siz buraya yeni geldiniz’ diyorlar. Onların 40 yıldır burada olması bir şey ifade etmiyor. Bu işi resmi olarak yapıyorsa saygı duyarım. Ama korsan olarak gelip de burada ’40 yıl önce bu işi yapmıştım bu işi’ diyerek geri geldiğinde bu cümleleri kullanınca ister istemez rahatsız oluyoruz. 40 yılın sonunda sen bu işi bırakıp da 15 gün için buraya geliyorsan ve bu şekilde cümleler kuruyorsan bu çok yanlış.''

''KİMSE KİMSENİN EKMEĞİNE MAL OLMASIN''

Korsan tezgahların kaldırılması için yetkililere seslenen Koçak, şunları söyledi:

''Yetkililere şu korsan olayını bir kaldırsınlar. Ya da bizi korsan yapsınlar. Boşuna vergi ödeyip odaya para ödemeyelim. Ya da resmi prosedür ne ise ona uysun. Kimse kimsenin ekmeğine mal olmasın. Korsanlar kendileri para kazanacak diye bizim ekmeğimizi neden baltalıyorlar? Buna bir çözüm bulunsun.”

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, birçok satıcının aynı sorundan şikayetçi olduğunu söyledi. Çakmak, örneklerle durumu şöyle açıkladı:

''OTELİNİ BIRAKIP GELMİŞ, BAYİYE RAKİP OLMUŞ''

''Konak Meydanı’nda korsan tezgah açmış biri. Bilet satıyor. Pos makinesi başkasının. İnsanlardan fark alıyor. Biz bunları şikayet ediyoruz ama bir hareket yok. Bir hanımefendinin oteli var. Otelini bırakıp gelmiş, bayiye rakip olmuş. Bir market seyyar bayini önüne tezgah açıyor ve ‘Biletleri bizden alın’ diye anons yapıyor. Koca market! İnsanlar bu kadar mı aç kaldı? Bir otel sahibi, bir market… Konak Meydan’da hiçbir oda kaydı olmayan, babasından maaş alan bir hanımefendi pos makinesi alıyor. Hani Maliye Bakanı ‘Biz başkasının pos makinesini alanlara ceza keseceğiz’ diyordu. Bu vergi kaçakçılığı. Fark da alıyor. Fark alması da suç.''

“GÜCÜMÜZ YETMİYOR BUNLARA”

Korsan tezgah açanlara yönelik şikayetlerinin de sonuçsuz kaldığını belirten Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

“Her tarafa şikayet ediyoruz ama hiçbir hareket yok. Korsanı ben Maliye Bakanlığı’na, Sosyal sigortalara şikayet ettim. Ama maalesef hiç kimse yanımızda değil. Biz devlet için uğraşıyoruz. Bu işi ehli olan insanlar yapsın. Çünkü kayıtlı olduğu zaman Maliye Bakanlığı’na para yatırıyoruz. Bizim mücadelemiz, devletin kasasına bir lira daha nasıl fazla para aktarırız. Esnaf olduğunda devlete vergi veriyor, yatırılan para vergi dairesine gidiyor. Ama korsanlar bunu yatırmıyor. Otel sahibi burada çalışıyor. Onu beyan etmesi lazım, etmiyor. Vergi kaçırıyor. Bu kişiler ‘Hiçbir şey yapamazsın’ diyorlar. ‘Bizim arkamızda birileri var ‘ diyor. Hatta birileri Konak’ta kavga çıkardı. ‘Beni kimse kaldıramaz, Allah gelse çıkaramaz’ dedi. Büyük büyük konuşuyorlar. Gücümüz yetmiyor bunlara. Maalesef korsanla mücadele edemiyoruz, elimizde bir şey yok.”

''ONLARIN KİMLİKLERİ VAR''

Resmi bayilerin kart sahibi olduğunu ifade eden Çakmak, "'Kayıtlı bayiyi ayırmak için… Kimlikleri var onların. Biz oda olarak kimlik çıkardık. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına yönlendiren bir QR kod var. Bu karttan bunun resmi bayi olduğunu anlarım. Türkiye’de sadece İzmir’de var. İnsanlar bayiden bilet alsınlar'" dedi.