21 yıldır tek başına iktidarda.

2018-2023 arası ısrarla ve inatla “uzman ekonomistim” dedi.

Meğerse ekonomik kriz yaratma uzmanıymış.

Öyle bir ekonomik kriz yaşattı ki ekonomistim demeye utandı.

Millî refleks öyle ki;

-Genel seçimde baş tacı eder, cumhurbaşkanı seçer, yerel seçimde yerle bir eder…

Aradan geçen sadece 308 gün.

Ders aldı mı iktidar ve yandaşları? Hayır.

Almadı ki; Millete vergi yağmuru ve tabii zam fırtınası yaratacak.

Millî refleksi de “yeni anayasa” diye uyutacak.

Baktı ki millî refleks, “Normalleşme ve yumuşama” siyaseti ile CHP’ye ve Özgür Özel’e büyük teveccüh gösteriyor hemen U dönüş yaptı Erdoğan.

21 yıldır uyguladığı anormal, sert siyasete döndü.

Millî refleksin 31 Mart yerel seçimiyle verdiği mesajı unuttu gitti.

Anormal vergiler ile AKP’yi 2. parti durumuna düşüren milletten intikam alacak Erdoğan.

Gelelim Millî futbol takımına.

Gürcistan’ı yendik.

Millî refleks devreye girdi.

Antrenörü de takımı da yere göğe sığdıramadı.

Portekiz’e yenildik.

Millî refleks devreye girdi.

Antrenörü de takımı da yerin dibine soktu.

10 kişi kalan Çekya’yı zar zor yendik.

Millî refleks devreye girdi.

Antrenörü de takımı da yere göğe sığdıramadı.

İşte millî refleks budur.

Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz.

Millî takımda olduğu gibi millî refleks;

-Hep galibiyet hep başarı istiyor.

-Hep coşku hep sahip çıkılmak istiyor.

-Hep birlikte tepki koyalım istiyor.

-Hep sevinelim istiyor.

-Hep sahipsiz kalmayalım istiyor.

-Ne ezen ne ezilen, insanca hakça düzen istiyor.

Özgür Özel de işte bu millî refleksi sürekli dinamik tutan ve sahiplenen siyaset yapıyor.

Mitingler ile toplumun sorunlarını gündemde tutuyor.

İktidara yol gösteren hatta destek vermeye çalışan;

-Özgür Özel siyaseti millî reflekste özel karşılık buluyor.

Millî refleks;

Ayhan Bora Kaplan mafya örgütünün siyasetçi, yargıç ve bürokrat ayağının ortaya çıkarılıp yargılanmasını istiyor.

Millî refleks;

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricilerinin ortaya çıkarılıp yargılanmasını istiyor.

Millî refleks;

Ekonomik krizin tüm vatandaşlara eşit dağıtılmasını istiyor.

Millî refleks;

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını istiyor.

Millî refleks;

Anayasanın paspas gibi çiğnenmemesini istiyor.

Millî refleks;

Siyasi yargı kararları değil, hukuki yargı kararları istiyor.

Millî refleks;

Terörle iltisakı bir yana, terörü kınamayan partilerin bir daha açılmamak üzere kapatılması için anayasa değişikliği istiyor.

Millî refleks;

İnsan haklarına dayalı, fikir özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, medya özgürlüğü ve haber alma hakkı özgürlüğü istiyor.

Millî refleks;

Ucube Tek Adam Rejimi istemiyor.

Millî refleks;

31 Mart yerel seçiminde görüldü ki artık sizi istemiyor…