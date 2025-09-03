Milli rezalet! İki oyuncu maç sürerken birbirine girdi

Türkiye ve Mısır 21 yaş altı erkek milli takımları, Çin'de düzenlenen dünya kupasında karşı karşıya geldi.

Maçın ilk setinde Türkiye milli takımından iki oyuncunun kavgası sosyal medyada gündem oldu. Bir süre tartışan oyunculardan biri diğerine yumruk attı.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "21 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılım sağlamıştır. Türkiye-Mısır müsabakası sırasında ve sonrasında, takımımızın iki oyuncusuyla ilgili sosyal medyada yer alan; sporun ve sporcunun ruhuna aykırı, Federasyonumuz tarafından asla tasvip edilmesi mümkün olmayan davranışlara dair görüntüler gündeme gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Söz konusu olayla ilgili olarak teknik kadromuz tarafından müsabaka esnasında ve sonrasında gerekli müdahaleler ve uyarılar yapılmıştır" denilen açıklamada, oyuncular hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı aktarıldı.