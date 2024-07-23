Milli sağ bek Fenerbahçe'de. Formayı giydi imzayı attı

Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamayla yeni transferini duyurdu.
Sarı lacivertli kulüp kadın futbol takımı kadrosuna Ümran Özev'in katıldığını bildirdi.
Yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon A.B.B Fomget G.S.K. forması giyen Ümran Özev’i kadrosuna kattı.
29 yaşındaki milli sağ bek oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"