Milli Saraylar'ın 2024'te ağırladığı turist sayısı rekor kırdı

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı saray, köşk, kasır ve müzeler 2024 yılında da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Geçen yıl, Milli Sarayları ziyaret edenlerin sayısı yüzde 20 artarak 7 milyon 261 bin 241'den, 8 milyon 709 bin 027'ye yükseldi.

Milli Saraylara bağlı tarihi kasır, köşk, saray ve müzeler 2024 yılında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. 2024 yılı gişe verilerine göre Osmanlı medeniyetinden günümüze miras kalan en önemli abidelerden Topkapı Sarayı, 4 milyon 683 bin 250 kişiyi ağırladı. Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı ise, 1 milyon 384 bin 383 olarak kayıtlara geçti. 19 Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Yıldız Sarayı ise aradan geçen kısa sürede 447 bin 586 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Anadolu yakasının tek sarayı olan Beylerbeyi Sarayı ise, 2024 yılında 649 bin 460 ziyaretçinin gezdiği noktalardan oldu. Beylerbeyi Sarayı'nın yaz aylarında bahçesinin ve rıhtımının geç saatlere kadar açık tutulması bu artışta etkili oldu. Anadolu yakasındaki Küçüksu Kasrı'nı ise, 203 bin 133 kişi gezdi. Osmanlı resim sanatının gümünüzdeki tek temsilcisi Beşiktaş'ta bulunan Milli Saraylar Resim Müzesi'ni gezenlerin sayısı ise, 512 bin 674 oldu. Cumhuriyet tarihinin simge yapılarından Ankara Palas, 2024'te kapılarını ziyaretçilere açtı. 21 Şubat 2024'te müze olarak hizmete giren yapı, kısa sürede 188 bin 471 kişiye tarihte unutulmaz bir yolculuk sundu. Cam sanatının başyapıtlarını sergileyen Beykoz Cam ve Billur Müzesi hem cam eserleri hem de doğal güzellikleriyle öne çıktı. Yıl boyunca 175 bin 480 ziyaretçi, müze ve çevresindeki koruluk alanda keyifli vakit geçirdi.