Milli Savunma Bakanı Güler, İngiliz mevkidaşı ile bir araya geldi

Kaynak: ANKA
Milli Savunma Bakanı Güler, İngiliz mevkidaşı ile bir araya geldi

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya resmî ziyaret gerçekleştiren İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştiren İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya resmî ziyaret gerçekleştiren İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşını Millî Savunma Bakanlığına gelişinde askerî törenle karşıladı. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan her iki Bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Sir Anthony David Radakin de yer aldı" denildi.

Son Haberler
15 metrelik çukurdan mucize kurtuluş
15 metrelik çukurdan mucize kurtuluş
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor!
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor!
Fatih Altaylı, AKP’nin bir sonraki açılımını açıkladı
Fatih Altaylı, AKP’nin bir sonraki açılımını açıkladı
Kayıp olarak aranıyordu! Dere yatağında yarı baygın halde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Dere yatağında yarı baygın halde bulundu
Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştık
Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştık