Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’nda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çarpıcı açıklamalarda bulundu. TSK’da artan intihar olayları da komisyonda gündeme geldi. Yaşar Güler artan intihar olaylarının önemli bir nedeninin sanal kumar olduğunu belirterek “Bu kâğıt üzerinde kalan bir prosedür değil, uygulamada taviz vermediğimiz bir ilkedir, mutlak surette her intihar vakasında uygulanmaktadır. Yalnız, tabii, bir konuyu daha arz etmek istiyorum. Özellikle gençlerimiz arasında bu sanal bahis son derece etkilerden bir tanesi, diğeri de arkadaşlarımızın hepsinin genç olması nedeniyle ya nişanlısıyla kavga ediyor, ya istediği kızı alamıyor ailesi, ya vermiyorlar; bunlar ana sebepler olarak bizim tespitlerimiz, bu 2-3 tanenin üzerinde duruyor.

Bu sanal kumarın etkili olduğunu düşünüyoruz. Özellikle, dün bir yorumu da izledim, şimdi, kulüplere falan bir davalar açılıyor sanal bahisle ilgili olarak ‘Türkiye'de bu değerler tamamen dibe vurdu’ diyorlar. Herhâlde doğru ve bu son intiharların sebepleri bunlar olabilir”



TOPU HULUSİ AKAR’A ATTI

Bu komisyon toplantısında da sarıklı amiral olayı yine gündeme geldi. Yaşar Güler ise topu dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a attı.

Komisyonda yaşanan diyalog şöyle gerçekleşti:

“Murat Bakan - Sayın Bakan, sarıklı amiral...

Yaşar Güler: -Bakın, bir dakika... O zaman ben Bakan değildim. Şimdi bana bir tane örnek gösterin ben kabul edeceğim. Bir tane örnek gösterin, kabul edeceğim. gösteremezsiniz. Hiçbir tarikat... Bakın, Türkiye Cumhuriyetinde yaşıyoruz sayın vekillerim...

Barış Karadeniz: - O zaman komutan kimdi?

Yaşar Güler: - Bunun ilgilileri var. Biz, Silahlı Kuvvetlerimize aldığımız her bir personeli minimum yılda 3 defa MİT'e ve Emniyete sorarız, ufacık bir bilgiyle gelsinler, ertesi gün ne olduğunu Personel Genel Müdürü burada, kendisine sorabilirsiniz. Arkadaşlar, bakın, inanın bana, bu kadar uzun süredir çalışıyorum daha bugüne kadar Cumhurbaşkanımız daha bana ‘Ya, Yaşar Paşa, şunu da şöyle yap, bunu da böyle yap’ dememiştir; yemin ediyorum size ve bana demediği gibi şu andaki Genelkurmay Başkanına da demiyor. Böyle bir şey yok. Yani silahlı kuvvetlerimiz, bakın hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar, silahlı kuvvetlerimiz böyle bir yapıya dayanamaz."



SARIKLI AMİRAL OLAYI NEDİR

2024 yılında Tuğamiral Mehmet Sarı’nın askeri üniformanın üzerine sarık ve cübbe giyerek tarikat içerisinde görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma açılmıştı. Mehmet Sarı ihraç edilmeyip, YAŞ kararları ile emekli edilmişti.



