Milli Savunma Bakanı Güler'den teğmenler açıklaması 'Emir komuta devre dışı bırakıldı'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mezuniyet töreni sonrası 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmaları nedeni haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "Teğmenlere isnat edilen suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır" diye konuştu.
"ABD'LİLER F-35'İ VEREBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"
Bakan Güler "Blok 70 tedariki ödemesi kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır, 40 tane F-16 alacağız" dedi. 79 modernizasyon kitinden vazgeçtiklerini belirten Bakan Güler F-35'ler konusunda ise "ABD’liler F-35’i verebileceklerini ifade ettiler." diye konuştu.