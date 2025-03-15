Milli Savunma Bakanı Güler'den 'terör' açıklaması: Koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'ncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "'Bugün geldiğimiz noktada; Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak, terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları -nerede olduklarından bağımsız olarak- bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir'" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'ncu yıl dönümü dolayısıyla dün Bakanlık'ta yapılan törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, bazı şehit ailelerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ve askeri personel de katıldı.

İzmir Çiğli'de eğitim uçağının düşmesi sonucu 2018 yılında şehit düşen pilot Yüzbaşı Yunus Bal’ın eşi Aylin Bal törende konuştu. Bal, "'Milletimizin canından aziz bildiği vatanını ve bayrağını korumak uğruna gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığı bütün dünya, dün olduğu gibi bugün de çok iyi bilmekte ve şahit olmaktadır. Eşim şehit hava pilotu Yüzbaşı Yunus Bal, 16 Şubat 2018 tarihinde eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştur. Şehitlerimizin yokluğuna hiçbir zaman alışamasak da, tüm sevenlerinin kalbi onların özlemi ve hasretiyle tutuşsa da, şehitlerimizin Allah katında ulaştıkları makamlarını düşündükçe içimizi kaplayan huzur ve taşıdığımız gurur bizleri ayakta ve güçlü tutmaktadır'" diye konuştu.

Şehit yakınının konuşmasının ardından 18 Mart özel klibi izletildi. Ardından 18 Mart Şehitler Gününe özel Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birlik Komutanlığı konser verdi.

''MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZ UĞRUNA ŞEHADET ŞERBETİ İÇEN NİCE KAHRAMANLAR, KUTSAL VATAN TOPRAĞINA KÖK SALDI''

Konuşmasına şehit ve gazileri anarak başlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "'Bugün, aziz şehitlerimizi anarken aynı zamanda 110 yıl önce Çanakkale’de bir milletin kaderinin yazıldığı o muhteşem zaferin gururunu bir kez daha yaşıyoruz'" ifadelerini kullandı. Güler, şöyle konuştu: