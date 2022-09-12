Bakan Akar: 371 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakan Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu açıklaması yaptı.

Açıklama şu şekilde, “371 terörist etkisiz hale getirildi. 400’den mağara ve sığınak temizlendi. Mehmetçik, çok şükür bütün girilemez denilen yerlere girdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. 85 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız.”