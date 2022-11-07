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Bakan Akar duyurdu: ABD'li askeri heyet Türkiye'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığından bir heyetin Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor." dedi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 15:49
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu. ABD Savunma Bakanlığından bir heyet Türkiye'ye geldi

Bakan Akar duyurdu: ABD'li askeri heyet Türkiye'de
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, TSK komuta kademesi ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının sahadaki son duruma ve çalışmalara ilişkin bilgi verdiği faaliyette talimatlar veren Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan katıldığı toplantıda, savunma ve güvenlik konularına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

TAHIL KORİDORU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda özne haline geldiğini belirten Akar, Türkiye'nin bölge ve dünya barışına yönelik katkılarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi belgesinin imzalandığını, bu kapsamda Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına başlandığını aktaran Bakan Akar, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleşen saldırı sonrasında Rusya Federasyonunun tahıl inisiyatifini askıya aldığını anımsattı.

Tahıl koridorunun yeniden açılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmelere vurgu yapan Akar, "O günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız muhatapları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Biz de Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Sayın Kubrakov ile yakın temas içinde olduk. Yapılan çalışmaların yoğun temasları sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Kasım'da tahıl koridorunun yeniden açıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Tahıl inisiyatifi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından ayrılan toplam gemi sayısı 431 olurken taşınan tahıl miktarı 10 milyon tonu geçti."

Tahıl koridorunun faaliyetine devam etmesini barışa giden yolun açılması bakımından önemli olarak nitelendiren Akar, şöyle devam etti:

"Şimdi 19 Kasım'da süresi dolacak tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştırdık, bunun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Tahıl inisiyatifi sadece tahıl sevkiyatı değil tarafların görüşmeler yoluyla bazı sorunları çözebileceğine de güzel bir örnek teşkil etmekte. Bu modelin kullanılmasıyla önümüzdeki günlerde ateşkesin ve barışa giden yolun açılması ve barışçıl yol ve yöntemlerle Karadeniz üzerinden komşumuz olan iki ülke arasındaki bu çatışmanın sona ermesi bizim en samimi dileğimiz."

ABD'Lİ ASKERİ HEYET TÜRKİYE'DE

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığından bir heyetin de Türkiye'ye geldiğini açıklayan Akar, "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor." dedi.

Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığına gelişinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından askeri törenle karşılandı.

Onur kıtasını selamlayan, şeref defterini imzalayan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustosta yapılan Yüksek Askeri Şura Toplantısı ile göreve başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni komuta kademesine de görevlerinde başarı dileklerini iletti.

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