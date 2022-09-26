﻿Bakan Akar, komutanlarla telekonferans toplantısı gerçekleştirdi

Bakan Akar'ın görüşmedeki açıklamalarından satır başları:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin saygın ve seçkin konumu uluslararası dahil her platformda artarken, bu duruma dil uzatanlar var. TSK'nın saygın ve seçkin konumu uluslararası dahil her platformda artarken, bu duruma dil uzatanlar var. Kimin tarafındalar, neyin tarafındalar gerçekten meçhul. Devlete, millete ve TSK'ya dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değildir.

36 BİN 143 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 36 bin 143 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl ise Ocak ayından itibaren Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 2 bin 874 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 397 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor…