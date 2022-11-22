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Hulusi Akar Aytun Çıray’a böyle dedi: Nah alırsın

TBMM'de yapılan Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde İYİ Partili Aytun Çıray ile Bakan Hulusi Akar arasında sert tartışmalar yaşandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 15:16
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Partili Aytun Çıray’a böyle dedi: Nah alırsın

Hulusi Akar Aytun Çıray’a böyle dedi: Nah alırsın
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Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde İYİ Partili Aytun Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Türk askerinin başına çuval geçiren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno’dan liyakat madalyası almasını gündeme getirdi ve “O ödülü niye aldınız?” diye sordu.

Akar “Bir tek ben mi aldım, almayan yok” diye savunma yaptı. Akar, Çıray’ın “Bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızın önünü keserler miydi?” sözlerine Akar, sinirlendi, masaya vurarak “Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun.” dedi.

İkili arasında yaşananlar tutanaklara böyle yansıdı:

“ÖNÜNÜ KESERLER MİYDİ?”
Çıray: Eski defterleri açmak olacak ama madem buradasınız, Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçirilme emrini veren ABD'li komutan Odierno’nun elinde liyakat nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK'lılar İdil'de silahlarıyla resmi geçit yapıyordu. TSK'nın kurumsal onurunu yerle bir eden adam aracılığıyla verilen bu ödülü niye kabul ettiniz? Bu ödülü reddetseniz, sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızınız önünü keserler miydi?

Akar: Bir tek ben mi aldım o ödülü? Bilmeden konuşmayın.

Çıray: Acziyetin ifadesi, kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almışsa ayıp etmiştir.

“BOŞ KONUŞUYORSUN”
Akar: Karşına televizyonu alıp propaganda yapıyorsun. Boş konuşuyorsun.

Çıray: Bağırarak haklı olamazsın. Sadece acziyetinizi ortaya koyuyorsunuz.

“AÇ BAK LİSTEYE”
Akar: Aynı şeyi ciklet gibi çiğniyorsun. Aç bak listeye, almayan yok (masaya vurarak).

Çıray: Bu ödülü kimin elinden aldığınız önemli.

“NAH ALIRSIN”
Akar: Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy.

Çıray: Siz bu memlekette Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız he. Ne ayıp! İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Müsteşarlık yapmış, devletin ne demek olduğunu bilen biriyim. Akıl vermeyin.

“SEN BOZUKSUN, YAZIKLAR OLSUN”
Akar: Bozulmuşsun.

Çıray: Sizsiniz bozuk.

Akar: Sen bozuksun. Yazıklar olsun.
 

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