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Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 15:33
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari'ye geldi.

Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar helikopterlerle sınır hattına geçti.

Bakan Akar'ın TSK komuta kademesi ile sınır birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

 

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0606
2.11.2022 15:51
Sayın AKAR TC silahlı kuvvetleri eski mesubu olarak asker üniformasını çıkarmış sivil kişiler hangi mevkide olursa olsun asker selamı vermez, bunu amerikalılar vb yapar siz artık asker değilsiz!!!!!  
 
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﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında
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