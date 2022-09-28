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Bakan Akar'dan Mersin saldırısı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:31
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Mersin saldırısı açıklaması

Bakan Akar'dan Mersin saldırısı açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mersin'deki polisevi saldırısının Suriye'de planlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere ile Milli Savunma Bakanlığında Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Bakan Akar, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e "gazi ve mareşal" unvanının verildiği, aynı zamanda Gaziler Günü olarak kabul edilen anlamlı günde gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

MERSİN AÇIKLAMASI

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle yad eden Akar, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman polise Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Akar, "Mehmetçik karşısında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına bunlara mutlaka gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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