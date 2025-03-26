Milli Savunma Bakanı, Şırnak'ta

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Güler, beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler, burada TSK Komuta Kademesi'nin ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

BAKAN BAK: TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İÇİN HEP BERABER ÇALIŞACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Cizre Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Buradaki ziyaretinin ardından, Cizre Dengbej Evi'nde gençlerle söyleşi programına katıldı. Bakan Bak, burada yaptığı konuşmasında terörsüz bir Türkiye için hep beraber çalışacaklarını ifade ederek, "Memleketimizin, ülkemizin her bir köşesi bizim için kıymetli. Yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz. Burada çok büyük bir potansiyel var, daha fazla yatırım yapmamız lazım. Buraya çok ciddi yatırımlar planlandı. İlk etapta 500 milyonluk bir yatırımın ihaleleri başlıyor. 2'nci pakette yurtla beraber 1 milyar lirayı aşan yatırımlar gelecek. Dolayısıyla bunların hepsi sizler için. Ülkemizde spor potansiyelini çok iyi kullanmak gerekiyor. Sporun iyileştirici gücü, birleştirici gücü çok çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, dünyanın en büyük üniversiteli öğrencisini barındıran yapıya sahibiz. Kredi ve Yurtlar Kurumumuzda 980 bin yatak kapasitemiz var. Yatırımlarımızla 1 milyonu aşacağız yıl sonunda. Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan fazla öğrencilerimizi, yurtlarımızda çok cüzi bir ücretle, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz olarak misafir ediyoruz. Barınma hakkı anayasal hak, bunu da devletimiz sağlıyor ve yaklaşık 600 bin öğrencimize, burs 950 bin öğrencimize de kredi veriyoruz. Tesisler açısından da son 23 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi nedeniyle çok büyük bir spor yatırımı yaptık. Dünyanın en büyük, Avrupa'nın en modern stadyumuna bizim ülkemiz sahip. Bu stadyumların sayısı 40'a ulaştı. Çok uluslararası standartlarda stadyumlar var. Sizleri seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. İnşallah hep beraber, bu ülkenin bu coğrafyada güçlü kalması için, terörsüz bir Türkiye için hep beraber çalışacağız. Bu adımlar çok çok önemli, çok çok kıymetli. Gençlerimizin bu ülke için çalışmasını, başarılı bir mühendis, doktor, öğretmen, başarılı sanatçı olmasını, teknoloji yönünde başarılı olmasını arzu ediyoruz. Gençlik merkezlerimizin sayısı 540. Bu gençlik merkezlerimizde gerçekten müzikten sanata, resimden tiyatroya pek çok aktivite yapılıyor. O yüzden sizleri bekliyoruz, tesislerimize bekliyoruz. Spordan uzak kalmayın, sporla beraber olun" dedi.

Bakan Güler ve Bakan Bak, daha sonra Şırnak Valiliği'ne geçerek şeref defterini imzaladı, Vali Birol Ekici ile kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüşerek bilgiler aldı.