Milli Savunma Bakanı ve komutanlar İran sınırında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanı ve komutanlar İran sınırında

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken sınırda hareketlilik yaşanıyor. İran sınırında güvenlik önlemleri artırılırken Milli Savunma Bakanı Güler, komutanlar ile birlikte sınır hattına gitti.

İsrail-İran savaşı altıncı gününe girdi. Sınırın sıfır noktasında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik önlemleri artırıldı.

Van'ın İran'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda hareketlilik devam ediyor.

Ancak olağan dışı bir durum yok, sınır kapısında, günlük geçişler sürüyor.

İran'da özellikle Tahran ve Tebriz'de yaşanan saldırılar nedeniyle halk daha güvenli bölgelere yöneliyor. Bazı aileler Türkiye'deki evlerine veya yakınlarının yanına geçici olarak geliyor. Ancak bölgedeki birçok İranlı kısa süreliğine gelse de ülkelerini terk etmeyi düşünmüyor

İran'a 295 kilometrelik sınırı bulunan Van'da sınır hattı da gece gündüz termal kameralarla izleniyor. Kilometrelerce uzunluktaki güvenlik duvarları olası düzensiz geçişleri engelliyor.

Sınırdaki hareketlilik 7/24 takip ediliyor.

BAKAN GÜLER VE KOMUTANLAR SINIRA GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Güler ve komutanlar İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.

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