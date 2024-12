Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için son yıllarda tarihi adımlar attık, atıyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Hudutlarımızda olduğu gibi ülkemizin güvenliğini tehdit eden en önemli sorunlardan biri olan terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için son yıllarda tarihî adımlar attık, atıyoruz. Bu kapsamda Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde, PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ’a yönelik icra ettiğimiz kapsamlı harekâtlar ile örgütün hareket kabiliyeti sınırlandırılmış; sınırlarımızın güvenliği de hudutlarımızın ötesinden sağlanmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler, yeni yıl mesajı yayınladı. Güler mesajında şunları kaydetti:

"Çok kapsamlı ve yoğun faaliyetler ile geçirdiğimiz 2024 yılını geride bırakıyor, aynı kararlılık ve motivasyonla 2025 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle emeklisinden, muvazzafına Millî Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin personelinin Yeni Yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

Uluslararası ölçekte güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği böylesine zorlu bir yılda, Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için tüm faaliyetlerini büyük bir azim ve gayretle sürdürmüştür. Bu kapsamda; sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, yasa dışı geçişler ile düzensiz göç ve terörist eylemleri engellemek için hudutlarımız; pek çok ülke tarafından da örnek alınan yoğun ve kademeli emniyet sistemlerimiz ile korunmuş, hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilmiştir. Kahraman ordumuz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da "Hudut namustur!" anlayışı çerçevesinde, büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getirmeye devam edecektir.

Hudutlarımızda olduğu gibi ülkemizin güvenliğini tehdit eden en önemli sorunlardan biri olan terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için son yıllarda tarihî adımlar attık, atıyoruz. Bu kapsamda Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde, PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ’a yönelik icra ettiğimiz kapsamlı harekâtlar ile örgütün hareket kabiliyeti sınırlandırılmış; sınırlarımızın güvenliği de hudutlarımızın ötesinden sağlanmıştır.

"SURİYE'DE YAŞANANLARA SESSİZ KALAMAZDIK"

Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için 911 km sınırımız olan komşumuz Suriye’de yaşananlara sessiz kalamazdık. Nitekim gelişmelere baktığımızda ülkemizin sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve stratejik bir bakış açısıyla Suriye’ye yönelik sahada ve masada üstlendiği etkin rolün ne kadar önemli ve kritik olduğu şimdi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bundan sonra da hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda yapılması gereken ne varsa bunları tereddütsüz şekilde yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki terörle mücadelemiz, ülkemize ve milletimize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar artan bir baskı ile sürecektir.

"EGE DENİZİ’NİN BİR DOSTLUK VE BARIŞ DENİZİ OLMASI İÇİN ÇABA GÖSTERMEKTEYİZ"

Terörle mücadelemizin yanı sıra, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimiz de tavizsiz şekilde korunmaya devam etmiştir. Son dönemde olumlu ilişkiler yaşadığımız komşumuz Yunanistan ile sorunlarımızı çözmek için barışçıl bir tutum sergilemekte, Ege Denizi’nin bir dostluk ve barış denizi olması için çaba göstermekteyiz. Ancak millî hak ve menfaatlerimizden de asla taviz vermeyeceğimizi, hakkımızı ve hukukumuzu koruma kararlılığımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Diğer yandan, tek yürek olduğumuz kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her türlü desteği veriyor, Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye; Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda Ada’nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmayı sürdürüyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler doğrultusunda, geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sunmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile uluslararası güvenlik mimarisinin etkin ve vazgeçilmez üyelerinden biri hâline gelmiş durumdayız. Stratejik icraatlarımız hem ülkemizin gücünü pekiştirmekte hem de dost, kardeş ve mazlum halklar için bir umut kaynağı olmaktadır. En başta, "Tek Millet, İki Devlet" anlayışıyla ülkemizin güvenlik ve huzurundan ayrı görmediğimiz can Azerbaycan’ın istikrarı için daima kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu arada, 25 Aralık’ta Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Bu vesileyle hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerime, Allah’tan rahmet; ailelerine, dost ve kardeş Azerbaycan halkına sabır ve başsağlığı diliyor, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Azerbaycan gibi tarihî köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Libya’da da güvenlik, huzur ve istikrar için üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz.

İkili anlaşmalar çerçevesinde Libya ordusuna askerî eğitim, yardım ve danışmanlık desteği sağlıyoruz. Kahraman personelimizin görev aldığı coğrafyalardan biri olan kardeş Somali’nin toprak bütünlüğü ve millî birliğini destekliyor, bu doğrultuda Somali Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine yönelik çok yönlü faaliyetler icra ediyoruz. Bir diğer kardeş ve dost ülke Katar ile olan iş birliğimiz her geçen gün gelişmekte, verdiğimiz eğitim ve danışmanlık kapsamında Katar Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetleri de artmaktadır. Diğer taraftan NATO’daki faaliyetlerimizi de etkin bir şekilde sürdürüyor, İttifakın önde gelen ülkelerinden biri olarak NATO misyonlarında aktif ve öncü bir rol üstleniyoruz. Bu kapsamda Kosova’da, Bosna-Hersek’te ve daha birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için büyük sorumluluklar üstlenerek bölge ve dünya barışına önemli katkılar sunuyoruz.

"ULAŞTIĞIMIZ SEVİYEYİ İLERİYE TAŞIMAYA KARARLIYIZ"

Tüm bu faaliyetlerimiz ile eş zamanlı olarak şanlı ordumuzun tüm görevlerini layıkıyla yerine getirmesi ve gücünü muhafaza edip daha da pekiştirmesi için yerli ve uluslararası tatbikatlarımız ile eğitim faaliyetlerimizi de aralıksız ve başarıyla icra ediyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda elbette en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimize ve onların emaneti değerli ailelerine sahip çıkmak, daima yanlarında olmak için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Orduların gücü, personelinin kahramanlık ve fedakârlığının yanı sıra sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü harp silah, araç ve gereçleriyle doğru orantılıdır. Bu doğrultuda bir yandan personelimizin özlük haklarını iyileştirmek için çalışırken, diğer yandan gücümüze güç katacak birçok yerli ve millî savunma sanayi ürünü silah sistemini envanterimize dâhil etmiş bulunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri ile operasyon yeteneklerini daha da artıran bu sistemlerimizi aynı zamanda çok sayıda ülkeye ihraç ederek ekonomimize ciddi kazanımlar temin ediyoruz. Başarının bir varış değil, yolculuk olduğunun bilinciyle hem günümüz teknolojik yeniliklerine sahip hem de geleceğin teknolojilerini içeren sistemleri geliştirmek için tüm savunma sanayisi paydaşlarımızla birlikte yoğun bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki ulaştığımız bu seviyeyi daha da ileriye taşıma kararlılığımız tamdır.

"ÜLKEMİZİN VE ASİL MİLLETİMİZİN BEKASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞEN TÜM GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Millî Savunma Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da; daha büyük ve daha güçlü Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için üzerimize düşen tüm görevleri üstün bir sorumluluk anlayışıyla yerine getirmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Millî Savunma Bakanlığı ailemizin tüm fertlerine, emeklilerimize, gazilerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en samimi duygularla sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."