Milli Savunma Bakanı'ndan 'sarıklı amiral' itirafı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in, "Montrö’yü savunduğu için yargılanan 103 amiral için uygulanan orduevi yasağı, orijinal tümamiral üniformasıyla poz veren kırmızı bültenli Botir Rahimov ve 'sarıklı amiral' ile ilgili" sorularına yazılı yanıt verdi.

MSB'YE YÖNELTİLEN 3 SORU

Güler’in verdiği yanıtlara ilişkin konuşan CHP’li Öztürkmen, yönelttiği üç soruyu şöyle sıraladı;:

"Montrö'yü savundukları için yargılanan ve beraat eden 103 emekli amiralin davasına MSB'nin neden ısrarla 'mağdur ve suçtan zarar gören' sıfatıyla müdahil olmak istiyor? Söz konusu amirallere uygulanan orduevine giriş yasağını kaldırmayı düşünüyor musunuz?

- Kara para aklama suçlaması nedeniyle hakkında kırmızı bülten bulunan Botir Rahimov’un orijinal bir tümamiral üniforması ile verdiği pozlar araştırıldı mı? Bir suçluya orijinal üniformasını veren tümamiralin kim olduğu araştırıldı mı?

- 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' dedikleri için jet hızıyla soruşturma başlatıp, teğmenlerimizin ihracını isteyen Bakanlığınız; altında makam arabası, üstünde üniforması ile tarikat evine giden sarıklı amiral hakkında disiplin soruşturması yürüttünüz mü?"

GÜLER NE YANIT VERDİ?

ANKA'nın haberine göre komisyonda sorulara yanıt vermeyen Güler, yazılı yanıtında, sarıklı amirale ilişkin ''Milli Savunma Bakanlığının önceliği müesses disiplini muhafaza etmektir. Temel değerleri sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozacak, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmemektedir” ifadelerini kullandı.

"İTİRAF NİTELİĞİNDE"

Öztürkmen, Bakan Güler'in sorulara 'yanıt vermiş gibi' yaptığını belirterek şöyle devam etti: "Sayın Bakan’ın sarıklı amiralle ilgili yanıtında itiraf niteliğinde ifadeler yer aldı. Yanıttan sarıklı amiralle ilgili görevde olduğu dönemde bir disiplin soruşturması yürütülmediği anlaşıldı. Bakan Güler açıklamasında 'Bahse konu personel 2021 YAŞ kararları kapsamında emekliliğe sevk edilmiştir' ifadeleri yer aldı. Yani görüldüğü üzere sarıklı amiralin 'disiplinsizlikle' suçlanmadığı, tüm hakları verilerek emekli edildiği bizzat Milli Savunma Bakanlığı tarafından tescillenmiş oldu. İhraç edilmesi gereken bir subay şimdi orduevlerinde keyif sürüyor.

Bakan Güler ise ödül gibi bu kararı, ceza gibi anlatıyor. Gördükleri eğitim gereği Atatürk’e saygılarını ve bağlılıklarını bildiren genç teğmenlerin ihracı istenirken 'sarıklı amiral'in tüm hakları ile birlikte emekli edilmesi, Ordu’nun manevi kişiliğine ve itibarına nasıl bir itibar katmıştır anlayabilmiş değiliz. Bakan Güler’den gelen bu yanıt, MSB’nin subayına göre muamele gösterdiğinin belgesidir."

Üniformanın üzerine giydiği sarık ve cübbe ile fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra hakkında soruşturma açılan Tuğamiral Mehmet Sarı, tepkilerin ardından görevden alınmış ve Yüksek Askeri ura (YAŞ) toplantısında emekli edilmişti.