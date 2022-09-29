MSB: 4 terörist öldürüldü

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek."