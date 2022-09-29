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MSB: 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 14:11
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Milli Savunma Bakanlığı: 4 terörist öldürüldü

MSB: 4 terörist öldürüldü
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Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4  PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek."

 

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