MSB açıkladı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin açıklamaları şu şekilde;
Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.
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