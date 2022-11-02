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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 11:12
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz (TSK), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi" denildi.

 

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