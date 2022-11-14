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Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:31
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "BizKazanacağız" etiketiyle paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi."

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