﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin daha bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin daha bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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