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MSB duyurdu!13 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 11:06
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu!13 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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