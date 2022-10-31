Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, terör örgütlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.
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