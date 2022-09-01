1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 16:53
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz hastanede şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit
+
Aa
-

MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Meteöz’ün şehadet haberi memleketi Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Haber, şehidin ailesine Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer ve sağlık ekipleriyle birlikte verildi. Meteöz’ün şehadet haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Okan Meteöz’ün, astsubay öğrencisi eşi Büşra ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
1
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
2
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
3
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
4
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
5
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
6
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
7
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek
﻿Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek
﻿Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
﻿Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
﻿Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
﻿Silifke çileği için hazırlıklar başladı
﻿Silifke çileği için hazırlıklar başladı
﻿Silifke çileği için hazırlıklar başladı
﻿Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı
﻿Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı
﻿Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı
﻿Adama Traore Hull City'de
﻿Adama Traore Hull City'de
﻿Adama Traore Hull City'de
﻿Fenerbahçe'de ayrılmıştı Portekiz'e transfer oldu
﻿Fenerbahçe'de ayrılmıştı Portekiz'e transfer oldu
﻿Fenerbahçe'de ayrılmıştı Portekiz'e transfer oldu
﻿Belkar Temizlik 35 personel alacak
﻿Belkar Temizlik 35 personel alacak
﻿Belkar Temizlik 35 personel alacak
﻿Flaş gelişme. Icardi ile anlaşma sağlandı
﻿Flaş gelişme. Icardi ile anlaşma sağlandı
﻿Flaş gelişme. Icardi ile anlaşma sağlandı
﻿Eskişehir Estram personel alacak
﻿Eskişehir Estram personel alacak
﻿Eskişehir Estram personel alacak
﻿Eskişehir'de çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi
﻿Eskişehir'de çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi
﻿Eskişehir'de çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.