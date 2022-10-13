13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 11:55
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
+
Aa
-

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
1
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
2
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
3
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
4
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
5
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
6
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
7
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
﻿Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿124 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
﻿124 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
﻿124 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
﻿Çanakkale Ayvacık Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Ayvacık Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Ayvacık Belediyesi işçi alacak
﻿TÜİK’e göre tavuk eti üretiminde artış yaşandı
﻿TÜİK’e göre tavuk eti üretiminde artış yaşandı
﻿TÜİK’e göre tavuk eti üretiminde artış yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.