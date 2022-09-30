MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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