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MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 16:14
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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