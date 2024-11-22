Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleyi sürdürecek" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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