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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 17:22
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristlerin hak ettikleri şekilde cezalandırılmaya devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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