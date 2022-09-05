MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna limanlarında hazırlıklarını tamamlayan 3 gemi daha bugün sabah itibarıyla limandan hareket etti" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna limanlarında hazırlıklarını tamamlayan 3 gemi daha bugün sabah itibarıyla limandan hareket etti" denildi.
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