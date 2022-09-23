Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." bilgisi verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." bilgisi verildi.
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