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Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 12 geminin daha ayrıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 16:56
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 12 gemi daha ayrıldı

Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." bilgisi verildi.

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