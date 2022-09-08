Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği ve bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği ve bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.
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