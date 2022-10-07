﻿Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı aralıksız devam ediyor. Bugün itibarıyla 4 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı aralıksız devam ediyor. Bugün itibarıyla 4 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.
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