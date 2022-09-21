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  • Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 14:51
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

 

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