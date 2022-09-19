MSB'den ''Gaziler Günü'' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) paylaşımında, vatan savunmasında görev yapan Mehmetçiğin, zorlu şartlarda yürüttüğü terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin görüntülere de yer verdi.

Mustafa Yıldızdoğan'ın, "Ölürüm Türkiyem" şarkısını seslendirdiği video, Gaziler Günü etiketi ve "Ölürsek şehit, kalırsak gazi / Vatan için can vermek pek ali / Şan ve şeref yazıldı göğsümüze / Vatan sevgisi baki içimizde…Bayrak için vatan için canını hiçe sayan tüm kahramanlarımıza selam olsun." mesajıyla paylaşıldı.