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Milli Savunma Bakanlığı MSB 2022 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB 2022 personel alımı başvuru kadro sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı MSB 18 ilde personel alımı yapacağını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı personel alımına başvuruları 25 Kasım’da sona ermişti. Milli Savunma Bakanlığı’na MSB yapılan başvuruları ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Peki, Milli Savunma Bakanlığı MSB 2022 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB 2022 personel alımı başvuru kadro sonuçları

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:47
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Milli Savunma Bakanlığı MSB 2022 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB 2022 personel alımı başvuru kadro sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı MSB 2022 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB 2022 personel alımı başvuru kadro sonuçları
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18 ilde 89 meslekten personel alımı yapacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığına (MSB) yapılan personel alımı başvurularının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. MSB’ye personel alımı başvuruları 25 Kasım’da son bulmuştu. Peki, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2022 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB 2022 personel alımı başvuru kadro sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18 ilde 89 farklı meslekten toplamda 1115 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığına yapılan personel alımı başvuruları 25 Kasım’da bitti.

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) başvuruların ardından gözler MSB sonuç açıklama tarihine çevrildi. Peki, 2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı başvuru sonuçları detayları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından MSB, kura çekimi için tarih verdi. Adayların genel ve özel başvuru şartları ile birlikte mesleki yeterlilik belgesi ve ustalık belgesine sahip olması şartının yer aldığı başvuru sonuçları değerlendirme süreci sonrası açıklanacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler. Buna göre; MSB personel alımı başvuru sonuçlarının 8 Aralık tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HANGİ İLLERDE PERSONEL ALIMI YAPACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay, Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK?

En fazla MSB işçi alımı; Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarında yapılacak.

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