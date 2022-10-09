9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında tahıl yüklü 17 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 14:06
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı
+
Aa
-

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı emniyetli şekilde devam ediyor. Dün ve bugün toplam 17 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
2
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
3
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
4
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
5
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
6
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
7
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿'Uçuş rekortmeni' kuş, Mersin'de mola verdi! Alaska’dan Yeni Zelanda’ya aralıksız uçmuştu
﻿'Uçuş rekortmeni' kuş, Mersin'de mola verdi! Alaska’dan Yeni Zelanda’ya aralıksız uçmuştu
﻿'Uçuş rekortmeni' kuş, Mersin'de mola verdi! Alaska’dan Yeni Zelanda’ya aralıksız uçmuştu
﻿Meteoroloji saat verip uyardı! Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
﻿Meteoroloji saat verip uyardı! Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
﻿Meteoroloji saat verip uyardı! Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
﻿MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü paylaşımı
﻿MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü paylaşımı
﻿MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü paylaşımı
﻿Babası 2 yaşındaki kızının üzerinden traktörle geçti
﻿Babası 2 yaşındaki kızının üzerinden traktörle geçti
﻿Babası 2 yaşındaki kızının üzerinden traktörle geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.