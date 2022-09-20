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MSB'den nefes kesen kamu spotu

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın özellikleri ile dünyanın sayılı orduları arasında yer aldığını vurgulamak amacıyla kamu spotu hazırlandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:40
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan nefes kesen kamu spotu

MSB'den nefes kesen kamu spotu
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İHA'nın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın özellikleri ile dünyanın sayılı orduları arasında yer aldığını, daima görevinin başında ve milletinin emrinde olduğunu vurgulamak amacıyla kamu spotları hazırlandı. 

Görevi başındaki Mehmetçiğin icra ettiği görevlerin yer aldığı kamu spotunda nefes kesen görüntüler yer aldı.

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