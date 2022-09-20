﻿MSB'den nefes kesen kamu spotu

İHA'nın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın özellikleri ile dünyanın sayılı orduları arasında yer aldığını, daima görevinin başında ve milletinin emrinde olduğunu vurgulamak amacıyla kamu spotları hazırlandı.

Görevi başındaki Mehmetçiğin icra ettiği görevlerin yer aldığı kamu spotunda nefes kesen görüntüler yer aldı.