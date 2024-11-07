Milli Savunma Bakanlığı'ndan Trump açıklaması: Sözlere değil icraata bakılmalı

Trump sonrası ABD'nin Suriye'den çekileceğine ilişkin haberlerin ardından MSB’den ilk açıklama geldi. MSB, iddialara, “Sözlere değil icraata bakılmalı." şeklinde sert çıkıştı.

MSB’DEN TRUMP AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) ise Trump sonrası ABD'nin Suriye'den çekilme iddiasına cevap verdi. MSB, “ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı." şeklinde yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD basınına konuşan bir Pentagon yetkilisi de, çekilmenin başladığını söylemişti. Türk yetkililer, gazetecilere, ABD askerinin çekilmesi bittikten sonra operasyonun başlayacağı bilgisini verdi. Bu aşamaya kadar çekilmenin hangi bölgede gerçekleşeceği, ne zaman biteceği ve Suriye'nin güneyinde yine YPG kontrolündeki bölgelere çekilen ABD askerlerinin sayısıyla ilgili net bir bilgi ise bulunmuyor. Ancak Trump sonrası ABD’nin Suriye’den çekileceği iddiası da gündeme gelmişti.