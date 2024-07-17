Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çok sert Kıbrıs tepkisi

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çok sert Kıbrıs tepkisi

MSB, Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias'a, Kıbrıs üzerinden sarf ettiği skandal açıklamaya çok sert bir yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Dendias'a yönelik "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan resmi olarak yaptığı açıklamada Kıbrıs Türkleri ve Türk askerleri hakkında skandal açılamalarda bulunan Yunan Savunma Bakanı Dendias’a yanıt verildi.

Yapılan açıklamada "Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama metni şu şekilde:

"Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Kahraman Türk ordusu, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı uyarınca harekete geçmiş ve 1963 - 1974 yılları arasında Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtarmıştır.

Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askerî rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hâle gelmiştir.

Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır.

Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Sayın Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir."

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DENDİAS NE DEMİŞTİ?

Yunan Savunma Bakanı Mari Limanında Yunan savaş gemilerinin de yanaşma imkanının olduğu bir deniz üssü kurma kararını aldıklarını açıklamıştı. Açıklamada Dendias Mari limanında deniz üssü inşa edilmesinin Yunanistan önceliklerinden olduğunu ifade etmiş ardından da skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Dendias açıklamasında EOKA terör örgütüne 'en derin saygılarını ve vatansever şükranlarını" sunmuş, Türk askerini Kıbrıs'ta bir kez daha "işgalci" olarak nitelemiş, "Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve İşgalci Türk Ordusu’nun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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