Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı

Bu kapsamda, binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip, halihazırda dünyanın en aktif ve en güçlü ordularından biri olarak terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin faaliyetlerini doğru ve etkili bir şekilde anlatmak, sağlıklı bilgi ortamını oluşturarak dezenformasyonu engellemek, icra ettiğimiz faaliyetlerin hassasiyetine binaen gerçekleştirilen basın faaliyetlerinde aynı dikkat ve hassasiyeti gösterebilmek amacıyla bugün hayata geçirdiğimiz 'Savunma Muhabirliği Eğitimi' ile ortak, şeffaf, doğru ve etkili bir yaklaşım ve iletişim modeli ortaya koyacağımıza, bunun da sizler vasıtasıyla topluma ve kamuoyuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."