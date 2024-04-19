Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı

Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin basın mensuplarına yönelik Savunma Muhabirliği Eğitimi başladı.
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Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı 1

Milli Savunma Bakanlığındaki eğitim programının açılışında konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlık olarak doğruları anlatmanın, bilgi kirliliği ve manipülasyonla mücadelenin hayati önemi haiz olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

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Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı 2

Bu çerçevede, tüm faaliyetlerini büyük bir şeffaflık içinde gerçekleştirmeyi, çalışma alanlarına ve gelişmelere ilişkin kamuoyunu ilk elden bilgilendirmeyi sürdürdüklerini belirten Aktürk, "Yakın coğrafyamızdan başlamak üzere bölgesel ve küresel gerilimlerin arttığı, çatışmaların savaşlara evrildiği bir dönemden geçiyoruz." dedi.

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Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı 3

Savunma ve güvenlik konularının her zamankinden çok daha önemli bir hale geldiğine işaret eden Aktürk, "Küresel ve bölgesel güvenlik denkleminde öngörülemeyen zorlukların olduğu, kırılmaların yaşandığı böylesine önemli bir süreçte görev ve sorumlulukları artan Bakanlığımız, tüm tehdit ve tehlikelere karşı ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı 4

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve hayati çıkarlarını korumak ve muhafaza etmek esaslarıyla cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en yoğun ve en etkin faaliyetlerini icra ettiğini dile getiren Aktürk, şöyle devam etti:

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Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı 5

"86 milyon vatandaşımızın ortak ve milli meselemiz olan savunma ve güvenliğimize yönelik faaliyetlerimizin takibi, tezlerimizin bilinmesi, iyi anlaşılması, iç ve dış kamuoyuna doğru anlatılması ve dezenformasyona karşı mücadele edilmesi büyük önem taşımaktadır.

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Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı 6

Bu kapsamda, binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip, halihazırda dünyanın en aktif ve en güçlü ordularından biri olarak terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin faaliyetlerini doğru ve etkili bir şekilde anlatmak, sağlıklı bilgi ortamını oluşturarak dezenformasyonu engellemek, icra ettiğimiz faaliyetlerin hassasiyetine binaen gerçekleştirilen basın faaliyetlerinde aynı dikkat ve hassasiyeti gösterebilmek amacıyla bugün hayata geçirdiğimiz 'Savunma Muhabirliği Eğitimi' ile ortak, şeffaf, doğru ve etkili bir yaklaşım ve iletişim modeli ortaya koyacağımıza, bunun da sizler vasıtasıyla topluma ve kamuoyuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

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Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı 7

Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla 24 saat esasına göre icra edilen tüm faaliyetlerini daha iyi anlatmak ve kavranmasını sağlamak için basın mensuplarından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerini beklediklerini söyleyen Aktürk, eğitimlerde katılımcıların savunma muhabirliği niteliklerini geliştirecek detaylı bilgi alacağını kaydetti.

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Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı 8

Tuğamiral Zeki Aktürk, "Verilecek eğitim ve bizzat sahada görev yapanlar tarafından aktarılacak tecrübeler sonucunda elde edeceğiniz kazanımlar ile savunma ve güvenlik gibi zor bir alanda bilgi ve deneyimlerinizi artırarak Türk ve dünya kamuoyuna daha etkili haber yapma imkanı bulacağınızı değerlendiriyoruz. Bu eğitimin devamı olarak önümüzdeki süreçte Savaş Muhabirliği Eğitimi vermeyi planladığımızı da ifade etmek isterim." dedi.

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Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı 9

EĞİTİM

Savunma alanındaki faaliyetlerin kamuoyuna aktarılmasında Bakanlık ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmayı amaçlanan eğitimlerin 4 hafta sürmesi planlanıyor.

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Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı 10

Görsel, yazılı ve dijital medya alanlarında çalışan basın mensuplarının katıldığı eğitimde, bakanlığın teşkilat yapısı ve faaliyetlerinin anlatılması, askeri terminolojiye ilişkin karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, kavramsal farkındalığın arttırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi, sınırlarla ilgili alınan güvenlik tedbirleri ve bu husustaki faaliyetlerle bilgi aktarılması hedefleniyor.

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Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı 11

Terörün kaynağında yok edilmesi çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği harekatlarla ilgili bilgi aktarılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri işbirliği ve uluslararası görevler kapsamında icra ettiği faaliyetler ile NATO kavram ve terminolojisinin tanıtılması, kaynaklı olmayan yanlış bilgi ve dezenformasyonun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Milli Savunma Bakanlığının ‘Savunma Muhabirliği Eğitimi’ başladı 12
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