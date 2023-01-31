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Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavlarına girmek isteyen aday öğrenciler MSÜ sınav tarihlerini araştırıyor. Asker öğrenci olmak isteyen adaylar ÖSYM’nin belirlediği MSÜ sınav takvimini araştırıyor. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu?

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:30
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Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu?
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Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2023 yılı sınavlarına girmek isteyen aday öğrenciler ÖSYM’nin belirlediği sınav takvimini araştırıyor. 13 Ocak- 7 Şubat tarihlerinde tamamlanacak MSÜ başvurularının ardından Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav tarihleri merak ediliyor. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı 2023 yılı için sınav tarihleri sorgulanmaya başladı. 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında tamamlanacak olan MSÜ başvurularının ardından gözler sınav tarihine çevrilecek.

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 13 Ocak 2023 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2023 MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti olarak 130 lira belirlendi. MSÜ başvuru işlemi geç başvuru günü 14 Şubat’ta yapılması halinde yüzde 50 zamlı olarak ödenecek.

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